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Güncel

İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu sürüyor

Ramazan Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin kente dönmeye başlaması nedeniyle İstanbul'da Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

AA4 Nisan 2025 Cuma 14:39 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu sürüyor
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Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların kente dönüşü devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda özellikle iç hatlar gelen yolcu katında yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler ise yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler aldı.

İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanı ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

Havalimanında görevli polis ekipleri yurt dışından dönen yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu.

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