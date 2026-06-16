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İstanbul Havalimanı'nda hanutçu operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik emniyet ekiplerince operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

İHA16 Haziran 2026 Salı 15:16 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda hanutçu operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı
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Havalimanı terminallerinde hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yapan kişilere yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yerli ve yabancı yolcuları taşımacılık hizmeti sunmak bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları ve firmalar arasında haksız rekabete neden oldukları belirlenen çok sayıda kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen hanutçuluk faaliyetlerine devam eden kişileri tek tek tespit etti. Söz konusu soruşturma kapsamında bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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