İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Şubat 2021 Cumartesi / 24 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Havalimanı'nda Napolyon dönemine ait altın para yakalandı
Güncel

İstanbul Havalimanı'nda Napolyon dönemine ait altın para yakalandı

İstanbul Havalimanı'da yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan Napolyon dönemine ait 153 altın para ile 7 lüks saat ele geçirilirken, gözaltına alınan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı bir kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 12:57 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:57
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Havalimanında yürütülen ''Kaçakçılık suçu'' ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Şubat gece saatlerinde gümrüklü saha çıkışında uygulama yapıldı.

Uygulamada, durumundan şüphelenilen A.B. (49) durduruldu. Yapılan aramalarda gümrük müdürlüğüne bildirim yapmadan yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan her biri 300-500 avro değerinde 7 farklı markadan lüks kol saatleri ile Napolyon döneminde 1851-1914 yılları arasında üretilmiş 153 Fransa altın parası bulundu.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliye, adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu arada, şüphelinin havalimanındaki şüpheli hareketleri ve polisin takibi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.