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Güncel

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Oyun böyle bozuldu

İstanbul Havalimanı'nda gümrük ekipleri tarafından yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 15 bin 485 adet cep telefonu yakalandı. Şüphelilerin, cep telefonların bulunduğu kargoların etiketlerini başka eşyaların etiketleriyle değiştirdikleri ve 'customs control' ibaresini yapıştırarak muayenesinin yapıldığı izlenimi verdikleri tespit edildi.

DHA15 Kasım 2024 Cuma 07:19 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Oyun böyle bozuldu
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde bir firmanın gümrük işlemleri takibe alındı. Ekiplerce takibe alınan firma gönderisinin görevli memurlarca fiziki kontrolünün tamamlandığı, ancak vergi ödenmediği için beyannamenin kapanış statüsüne geçemediği ve işlemlerin beklemeye alındığı tespit edildi. Şebeke üyelerinin gümrük muayene bölgesinde, işlemleri tamamlanan kargolara yapıştırılan ve kontrol edildiğini gösteren 'customs control' ibareli etiketleri çıkartarak, cep telefonlarının bulunduğu kargoların üzerine yapıştırdıkları böylece kargoların kontrol edildiği ve işlemlerin tamamlandığı izlenimi verildiği belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 48 MİLYON TL

Gümrük muayene bölgesine getirilen kargolara yönelik yapılan aramada, 15 bin 485 adet kutusuz, kablosuz ve bataryasız cep telefonu, 15 rulo halinde 50,8 kilo etiket ve 600 gram telefon aksamı ve 1 palette yaklaşık 790 kilo USB kablosu ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 48 milyon TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili aralarında yer hizmetleri görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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