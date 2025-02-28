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Güncel

İstanbul Havalimanı'nda ramazanın manevi atmosferi hakim olacak

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda, ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve hoşgörü ruhunu tüm dünyadan gelen misafirlerle paylaşmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

AA28 Şubat 2025 Cuma 17:21 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda ramazanın manevi atmosferi hakim olacak
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İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği bu manevi ayın atmosferini yolcularıyla paylaşmak ve ramazan kültürünü tanıtmak amacıyla havalimanında bir dizi etkinlik programı hazırlandı.

İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde kurulan 'Ramazan Köyü', yolculara geleneksel ve modern dokunuşların iç içe geçtiği bir deneyim sunuyor.

Geleneksel kostümlerle yolcuların karşılandığı bu alanda, Hacivat-Karagöz gösterilerinden ebru ve hat atölyelerine, dijital galaksi deneyiminden VR uzay yolculuğuna kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleniyor. Çocuklu aileler için ramazanın neşesini doyasıya yaşayabilmeleri adına atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolin gibi eğlenceli aktiviteler de yer alıyor.

- İFTAR SOFRASI HER MİLLETTEN MİSAFİRİ BULUŞTURACAK

Ramazan ayının paylaşma ve ikram kültürünü yaşatmak adına yolculara pamuk şeker, reyhan şerbeti ve Osmanlı macunu gibi geleneksel tatlar ikram ediliyor.

Etkinlikler kapsamında dış hatlar bölgesinde her gün kurulacak iftar sofrasında farklı kültürden misafirlerin buluşarak iftar yapmaları planlanıyor. Bu özel sofralar, ünlü şeflerin elinden çıkan lezzetli tatlar ve modern bir konsept ile misafirlerini karşılayacak.

Havalimanının iç hatlar bölümünde ise birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenleniyor. Çocuklar için boyama ve origami atölyelerinden müzik dinletilerine kadar birçok etkinlikle yolcular, uçuş öncesinde keyifli vakit geçirirken, geleneksel sanatlarla da tanışma fırsatı bulacak.

- "FARKLI KÜLTÜRLERİ DAHA ÇOK TANIMA ŞANSIMIZ OLDU"

Ramazan Köyü'ndeki etkinlikleri izleyen Suudi Arabistanlı yolcu Fatoon Baba, etkinlikleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Daha önce herhangi bir havalimanında böyle bir şey görmedim. Tiyatroları çok sevdim. Çocuk etkinlikleri çok güzel. Boyama yapıyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bir şeyler öğreniyor çocuklar ve şekerleme aldılar. Çocuklar çok sevdi. Bizim ülkemizde böyle etkinlikler yok ancak inşallah yapacaklar." diye konuştu.

Slovenya'ya giden Tanya Svigelj, ramazan ayı hakkında bilgisinin olduğunu ancak yakın zamanda başlayacağını etkinlikler sayesinde anladığını kaydetti.

Çocukların etkinlikleri beğendiğini dile getiren Svigelj "Uçağı beklerken çocuklar etkinliklere katıldı. Bu ayın Müslümanlar için önemli olduğunu biliyorum. Bu etkinlikler sayesinde farklı kültürleri daha çok tanıma şansımız oldu." dedi.

- HAVALİMANI ÇALIŞANLARI İÇİN DE ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

İstanbul Havalimanı, sadece yolcular için değil, havalimanı çalışanları ve aileleri için de ramazanın ruhuna uygun pek çok etkinlik, atölye ve söyleşi düzenliyor.

Sosyal sorumluluk projeleri, iftar yemekleri ve kültürel atölyeler, ramazanın paylaşım geleneğini geniş bir çerçevede yaşatacak. Ay boyunca sürecek bu etkinlikler, İstanbul Havalimanı'nı yolcular için yalnızca bir seyahat noktası olmaktan çıkarıp, farklı kültürlerin buluştuğu ve paylaşıldığı bir deneyim alanına dönüştürecek.

  • Istanbul Havalimani
  • Ramazan etkinlikleri
  • Kuresel dayanisma

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