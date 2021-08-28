İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı

DHA 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:38 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:38

İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos pazartesi günü saat 14.00'da pasaport kontrolünde, Rus uyruklu U.D. ismine düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan kişinin Rus uyruklu Abu Umar D. olduğu tespit edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edilen Abu Umar D.'nin , Mısır'ın başkenti Kahire'den geldiği, sahte pasaportu da Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği belirlendi. Bu yıl içinde de normal yollarla birçok kez Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanıp geri gönderildiği tespit edilen şüpheli A.U.D, yasal işlemlerin ardından tekrar sınır dışı edildi.

Şüphelinin havalimanından Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelmesi ve gözaltına alınma görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.