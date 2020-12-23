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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda, Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi.

AA23 Aralık 2020 Çarşamba 10:37 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:37
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İstanbul Havalimanı'nda, ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın 12 tablosunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 650 gram kokain bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kolombiya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hırvat asıllı Alman vatandaşı 72 yaşındaki M.R'nin bagajları, şüpheli hareketleri nedeniyle tomografik x-ray tarama cihazıyla arandı.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerdeki tablolar, daha sonra dedektör köpeklerle de kontrol edildi. Köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkasına gizlenmiş 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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