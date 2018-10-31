İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli sefer yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, saat 11.32'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

THY'nin daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre bilet alan yolcular, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Bakan Turhan, bu sırada bazı yolcuların da bilet kesim işlemini yaptı.

Daha sonra hava kontrol kulesine geçen Bakan Turhan, uçağın kalkış talimatını vererek, uçuşu buradan takip etti.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da biletlerini alarak bu uçakla Ankara'ya hareket etti.

Çok sayıda basın mensubu da uçakta yer alıyor.