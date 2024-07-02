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İstanbul Havalimanı'ndan yeni başarı! 'Doğrudan bağlantı'da Avrupa'da zirvede

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) hazırladığı rapora göre İGA İstanbul Havalimanı ‘doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa birincisi oldu.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 15:50 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'ndan yeni başarı! 'Doğrudan bağlantı'da Avrupa'da zirvede
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ACI Europe tarafından hazırlanan 2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'na göre İstanbul Havalimanı 'doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa birincisi oldu.

Avrupa'daki havalimanların operasyonlarını hatasız gerçekleştirilmesi için çalışan ACI Europe (Airport Council International - Europe) raporunda, Avrupa'daki doğrudan ve dolaylı toplam hava bağlantısının pandemi öncesi seviyelerin yüzde 14'ün altında kaldığı ortaya konurken, jeopolitik gerilimlerin ve havacılık sektöründeki yapısal değişikliklerin havalimanlarının performanslarına etkisi vurgulandı.

YÜZDE 9 ARTTI

İGA İstanbul Havalimanı'nın performansının ise pandemi öncesi seviyesine kıyasla yüzde 9 arttığının belirtildiği "2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"nda İGA İstanbul Havalimanı'nın 'doğrudan bağlantı' açısından Avrupa sıralamasının zirvesinde yer aldığı belirtildi. ACI Europe ayrıca, İstanbul Havalimanı'nın Orta Doğu'ya 'en iyi', Asya-Pasifik'te ise 'en iyi ikinci' doğrudan bağlantıya sahip havalimanı olduğunu; bu bağlantıların geçen yıla kıyasla yüzde 23 arttığını da açıkladı.

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