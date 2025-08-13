Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği, megakent İstanbul'da yaşayanları bugün beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgârlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde 2 gün etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Peki yurtta hava durumu ne? Yağış olacak mı? Hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte tüm detaylar ve il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Yaz sıcaklarının etkisi altındaki İstanbul'da bugün rüzgâr etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakent için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Uyarıya göre, kuvvetli rüzgârın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

BU TARİHE KADAR DİKKAT!

Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendirilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteorloji genel Müdürlüğü'nün uyarısı şöyle:

��13 Ağustos 2025 Çarşamba

��Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

��️Hava Sıcaklığı: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/HnIQ3R4wpK — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 13, 2025

Fırtına yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde de sert rüzgârlar etkili olacak. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.

Bir başka resmi uyarı ise İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, zaman zaman 80 km/saat hızına ulaşabilecek rüzgâr nedeniyle vatandaşları uyardı. Açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Valiliği MGM'nin uyarısını yineledi:

Bölgemizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.��



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre;



Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde kuzey ve... pic.twitter.com/UMXCqaO1AA — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 12, 2025

BUGÜN (13 AĞUSTOS) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 20°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık