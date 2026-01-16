İSTANBUL 10°C / 2°C
Güncel

İstanbul için hafta sonu uyarısı: Kar geri geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri kapsamında İstanbulluları uyardı. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kar beklendiği ve rüzgarın ise etkisini artıracağı duyuruldu.

AA16 Ocak 2026 Cuma 21:13 - Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul'da cumartesi günü havanın parçalı çok bulutlu, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Pazar günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, il genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın da 5 derece olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

