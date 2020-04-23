İstanbul için imsak, iftar ve sahur vakitleri: İstanbul iftar ve sahur saati (İmsakiye Ramazan 2020 İstanbul Diyanet)

23 Nisan 2020 Perşembe 18:55 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 18:55

İstanbul Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! İstanbullu vatandaşlar İmsakiye Ramazan 2020 İstanbul Diyanet iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. İstanbul iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Ramazan ayı, ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Kuran'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 'Kadir gecesi' yine Ramazan ayı içinde kutlanır. İstanbul 2020 iftar imsak ve sahur vakitleri haberimizde.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi İstanbul iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 2020 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. İstanbul için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. İstanbul'da iftar vakti ne zaman sorusuna İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. İstanbul iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu. İstanbul'da ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 İstanbul iftar sahur saatleri ve İstanbul Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından açıklandı. 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs Cumartesi sona erecek.

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ (2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ)

İSTANBUL'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Çanakkale'de 04:29'a kadar gerçekleşecek.

İSTANBUL'DA İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar vakti saat 20:00'da gerçekleşecek.

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karş› insanlara dayanıklı öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan…

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

Müslümanlar tutukları oruçların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tadacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygamber efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istinaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE

Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacak.

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak ve son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak.

Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

RAMAZAN AYI GENELGESİ 2020

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.

Ramazanın tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biri olduğu aktarılan genelgeye göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirin sürdürülmesi planlanıyor.

Genelgeye göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirler alınacak.

İftar ve sahur vakitleri arasında yoğun olarak kullanılan/kullanabilecek caddelerin kapatılması önlemler kapsamı içerisinde değerlendirilecek. Ayrıca ramazan boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak.

DAVULCULAR BAHŞİŞ TOPLAYAMAYACAK

Ramazan davulcuları ile ilgili il/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlar da genelgede belirtildi.

Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyareti, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için davulcuların faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak.

Aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.

PİDE SATIŞLARI İFTARDAN 2 SAAT ÖNCE BİTECEK

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri artırılacak.

Trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinde belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması sağlanacak.

Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında veya duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek.

ARİFE GÜNÜ MEZARLIKLARDA ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

Ramazan süresince özellikle cadde veya sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler ve benzeri) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimler artırılacak, gerekli tedbirler alınacak.

Ramazan öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği yerler göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.

Alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılması talimatı verildi.