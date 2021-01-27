İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2021 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3583
  • EURO
    8,9534
  • ALTIN
    437.324
  • BIST100
    1536.11
Güncel

İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur tahmin edildiğini bildirdi.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:35
ABONE OL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin Trakya kesiminde kar, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde ve bölgenin doğusunda karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Yağışların, gece kar şeklinde olması öngörülüyor. Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah yoğun olması bekleniyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Öte yandan Silivri'nin yüksek kesimlerinde sabahtan itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.