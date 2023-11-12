İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Valilik açıkladı

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 12, 2023
��Yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren #İstanbul'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor☔️
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
��https://t.co/uMa0YRg1il pic.twitter.com/68bn3m54ye