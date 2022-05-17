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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

IHA17 Mayıs 2022 Salı 14:35 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yarın Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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