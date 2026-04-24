  • İstanbul için özel konut! Bakan Kurum tarih verdi: Hemen teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'da vatandaşımızın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu var. Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz' dedi.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 22:21 - Güncelleme:
Bakan Kurum, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da halkın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu olduğunu ifade eden Kurum, "Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz" dedi.

Kiralık konutların dağda bayırda olmayacağını, şehrin merkezlerinde olacağını dile getiren Bakan Kurum, "Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

"ÇOK UYGUN ŞARTLARDA"

Kurum, "Burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru yapacaklar. Kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak" dedi.

