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  • İstanbul için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 8 ila 10 derece birden azalacak
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İstanbul için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 8 ila 10 derece birden azalacak

Son günlerde İstanbul'da etkili olan sıcak havanın ardından kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

AA14 Haziran 2024 Cuma 09:56 - Güncelleme:
İstanbul için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 8 ila 10 derece birden azalacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtildi.

Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

  • sıcak hava
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