İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1533
  • EURO
    6,6744
  • ALTIN
    326.997
  • BIST100
    114931
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul için sarı alarm
Güncel

Meteorolojiden yeni uyarı! İstanbul için sarı alarm

Gelen bir son dakika haberine göre, Meteoroloji İstanbul için sarı alarm verdi. MGM'den yapılan açıklamada, 'Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' denildi.

25 Şubat 2020 Salı13:06 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:06

İstanbul için sarı uyarı geldi! Meteoroloji İstanbulluları fırtına konusunda uyardı...

Meteoroloji'nin geçtiği son dakika açıklaması şöyle:

Yarın(Çarşamba) güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına(60-75 km/saat), Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

CHP kongresinde delege kadına danışmadan sert tepki: Otur lan yerine

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.