25 Şubat 2020 Salı13:06 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:06

İstanbul için sarı uyarı geldi! Meteoroloji İstanbulluları fırtına konusunda uyardı...

Meteoroloji'nin geçtiği son dakika açıklaması şöyle:

Yarın(Çarşamba) güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına(60-75 km/saat), Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.