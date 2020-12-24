İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2020 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5715
  • EURO
    9,2358
  • ALTIN
    456.295
  • BIST100
    1425.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul için 'sarı' kod uyarısı! Yarına dikkat
Güncel

İstanbul için 'sarı' kod uyarısı! Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı' kod uyarısında bulundu.

IHA24 Aralık 2020 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:54
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında şu ifadelere yer verildi: “Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.