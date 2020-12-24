İstanbul için 'sarı' kod uyarısı! Yarına dikkat

IHA 24 Aralık 2020 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında şu ifadelere yer verildi: “Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”