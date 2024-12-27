İstanbul için sarı kodlu uyarı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış; sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son gününde aralarında İstanbul'un da olduğu toplam 9 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Aralıklı sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısı yapılan açıklamada, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleriyle Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğine değinildi. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

'HAVA RÜZGARLI AMA GEZMEYE ENGEL DEĞİL'

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, kentte yer yer etkisini sürdürüyor. Galata Köprüsünde gece saatlerinde kardeşiyle yürüyüş yapan Berkcan Yeryaran, "Hava biraz rüzgarlı ama biz Almanya'dan geldik hiç sorun değil. Ülkemiz çok güzel, hele ki şu manzara ile İstanbul çok güzel çok şükür. Gece yürüyüşü yapıyoruz, hava bizi engellemiyor" dedi.Sude Naz Yeryaran ise, "Ağabeyim herşeyi söyledi, diyecek birşey kalmadı. Hava biraz rüzgarlı ama gezmeye engel olmuyor" dedi.

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Galata Köprüsünde balık tutan bir olta balıkçısı, "Alan alıyor ama şimdi bizim kısmetimizde birşey yok. Saat 23.00 gibi geldik. Rüzgar da var, delilik bu başka birşey değil. Birader tuttu 2 tane balık benim kısmetime de daha çıkmadı Bağcılar'dan geldik" dedi. Olta balıkçıları şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş Ortaköy'de ise rüzgara aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler İstanbul Boğazı'nı fotoğrafladı. Kuvvetli rüzgarın etkisini devam ettirdiği İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kentte Cumartesi günü de yağmur ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.