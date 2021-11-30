AFAD'dan İstanbul'daki fırtınaya ilişkin bilgilendirme

AA 30 Kasım 2021 Salı 14:31 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 15:01

İstanbul AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, AFAD merkezinde yaptığı basın açıklamasında, dün sabah 06.00'da başlayan fırtınanın, şiddetini azaltsa da etkisinin devam ettiğini ve hızının zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaştığını kaydetti.



Toplam bin 462 olaya müdahale edildiğini, ilk müdahale ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Kuvvetli yağış neticesinde deniz ulaşımında aksaklıklar, enerji hatlarında kesinti, tramvay seferlerinde aksamlalar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafiğin iki yönlü fakat tek şeritten sağlanması şeklinde olmuştur. Boğaz'daki transit gemi geçişleri trafiğe kapatıldı." ifadelerini kullandı.

- YAKLAŞIK 4 BİN İHBAR

Motosiklet ve scooterların bu akşam saat 18.00'e kadar trafiğe çıkışının yasak olduğunu da hatırlatan Yılmaz, "Yaşanan olumsuzluklar sonucunda sabah saatleri itibarıyla 112 çağrı merkezine 4 bine yakın ihbar gelmiş, acil müdahale ekipleri ivedilikle ihbar noktalarına yönlendirilerek gerekli müdahaleler yapılmıştır. İlçe kaymakamlıklarından alınan şu anki bilgilere göre, 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşandı. İstanbul genelinde şu an itibarıyla 46 vatandaşımız yaralandı, 4 vatandaşımız ise vefat etti." diye konuştu.

Sahadan gelen rakamlar doğrultusunda güncellemeler yapılacağını aktaran Yılmaz, hasar tespit çalışma grubunun oluşturulduğunu söyledi.

İstanbul'un 2021 yılında 3 kez şiddetli fırtınadan etkilendiğini kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Şubat ayındaki fırtınada yaklaşık 300 çatının, eylüldeki fırtınada ise 100'e yakın çatı hasar gördüğü tespit edildi. Hemşehrilerimiz bu tür olaylara karşı hazırlıklı olması büyük önem arz etmekte. Özellikle hemşehrilerimizin kendileri ve çevresindekiler için risk oluşturabilecek yapıların ve nesnelerin kaldırılması konusunda gereğini yapması, balkondaki ve çatılardaki eşyaların sıkıca sabitlenmesi, dışarıdaki vatandaşlarımızın binalardan düşebilecek parçalara karşı dikkatli olması, çatı katı veya tavan arasındaki kapıların kapatılması ve sürgüyle emniyete alınması, kepenklerin ve panjurların kapatılması ve sabitlenmesi, bacalarımızın sağlamlaştırılması, baca gazı ve şofben zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

Araçların kapalı garajlara, dışarıda ise ağaç, çit ve duvarlardan uzağa park edilmesi önerisinde bulunan Yılmaz, ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunması, evcil hayvanların korunaklı yere alınması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

