Adıyaman ve İstanbul'a İl Emniyet Müdürü ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Yerine ise Alper Uzman atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

FETÖ'YE KARŞI KAHRAMANCA SAVAŞTI

Yıldız, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün silahlı kalkışmasına geçit vermemek için ön cephede savaştı.

Yıldız, emniyete ve yargıya sinsice sızan FETÖ'ye karşı kahramanca bir mücadele yürüttüğü dönemde, Bursa Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

Selami Yıldız, geçmiş yıllarda İstanbul'un güvenlik stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaları konusunda da kritik adımlara imza atmıştı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına 1986 yılında Ankara Polis Koleji'ni bitirerek başladı.

Yıldız, 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu.

Yıldız ilk görevi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Kariyerine İstanbul'da devam eden Yıldız, 1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak 2. Bölge Şark Hizmeti görevini üstlendi.

Ardından 1996-1997 yıllarında Ardahan'da görev yaptı, tekrar İstanbul'a dönerek çeşitli birimlerde görev aldı.

ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptığı dönemde yurt dışı tecrübesi kazanan Yıldız, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu.

2008 yılında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yıldız, burada elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

2011 yılında 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Yıldız, İstanbul'da çeşitli birimlerin başında çalıştıktan sonra 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını kazandı.

Selami Yıldız, 2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış ve burada da başarılı bir görev süresi geçirdi.

2023 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Yıldız, İstihbarat Başkanlığı sürecinde önemli operasyonlara imza attı.

Yıldız İngilizceyi iyi derecede bilmektedir ve iki çocuk babasıdır.