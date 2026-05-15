İstanbul İmam Hatip Liseleri Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başladı

Kent genelindeki 15 imam hatip lisesinden 150 öğrencinin katılımıyla düzenlenen program, Fatih'teki Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde "İslam Dünyasında Vahdet ve Stratejik İşbirliği" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Zirvenin açılışında konuşan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe, programda geleceğin yüzlerini görmenin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

İmam hatip liselerinde öğrencilerin ilim öğrendiğini, fikir ürettiğini, gelecekte söz sahibi olmak için çalıştığını belirten Hibe, "Bizler bilimle, stratejiyle, eğitimle, teknolojiyle, manevi değerlerimizle, ahlaki manada güçlü insanlar yetiştirmek zorundayız. İnanıyorum ki bu salonlarda yetişen gençler yarının dünyasında sadece kendi kariyerini değil, ümmetin istikametini de şekillendireceklerdir." dedi.

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kenan Aksoy da Türkiye'nin en iyi imam hatip liselerinden biri olduklarını, artık hemen hemen Türkiye'deki bütün imam hatip liselerinde, çoğunlukla İslam İşbirliği Teşkilatı programları yapmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Bu programın sonunda öğrencilerin birçok yetkinlik kazanacağına dikkati çeken Aksoy, "Hem bizim okulumuzdan, hem de diğer okullardan 150 tane delege var. Yaklaşık 70-80 civarında hizmet sektöründe çalışan öğrencimiz var. Öğrenciler cuma, cumartesi, pazar günleri boyunca bu kampüste çalışacaklar, gayret edecekler, tartışacaklar. Pazar günü kapanış töreninde bir çalıştay raporuyla karşımızda olacaklar." diye konuştu.

Aksoy, programın farklı ülke ve okullardan katılan öğrencilerin tanışmaları, kaynaşmaları, küresel sorunlara ortak çözüm önerileri üretebilmeleri, sağlıklı iletişim kurmaları, diplomasi anlamında bilgi edinmeleri noktasında, gençlere katkı sunmayı amaçladığını kaydetti.

Program kapsamında öğrenciler, 57 İslam ülkesini temsil ederek güncel meseleleri diplomatik ortamda tartışarak, komitelerde aktif rol alarak konuşma, müzakere ve çözüm üretme süreçlerine katılıyor.

Öğrenciler, komite çalışmalarında konuşma yapacak, müzakere süreçlerine katılacak ve ortak karar metinleri hazırlayacak. Zirve sonunda ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler "İstanbul Kararları" başlığıyla raporlaştırılacak.

Zirve ile gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi, diplomasi kültürü kazanması, eleştirel düşünme yeteneklerinin güçlendirilmesi ve çözüm odaklı bakış açısı edinmeleri hedefleniyor.

Programda Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 farklı dilde komite oturumları gerçekleştirilecek. Zirvede, "İslamofobi ile Mücadele", "Dünya Müslüman Azınlıklarının Durumu", "Gençlik ve Dijital Yönetişim", "Siyonist Yayılmacılığın Önlenmesi" ile "Mülteci Krizi ve İnsani Çözümler" ana başlıkları ele alınacak.