İstanbul itirazları YSK'nın gündeminde
AK Parti’nin olağanüstü itirazı YSK’nın gündemine alındı
- DHA
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimine yönelik itirazları bugünkü gündemine aldı.
Ayrıntılar gelecek...
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimine yönelik itirazları bugünkü gündemine aldı.
Ayrıntılar gelecek...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.