İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: Kamyonetle otomobil çarpıştı

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Savaştepe ilçesi Yağcılı mevkiinde meydana geldi.

İzmir yönüne gitmekte olan İveco marka 10 ASC 395 kamyonet, 10 HA 315 plakalı otomobille çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1 yaralı ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediiyor.