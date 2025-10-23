İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9856
  • EURO
    48,8027
  • ALTIN
    5555.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: Kamyonetle otomobil çarpıştı
Güncel

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: Kamyonetle otomobil çarpıştı

Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir kamyonetin otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: Kamyonetle otomobil çarpıştı
ABONE OL

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Savaştepe ilçesi Yağcılı mevkiinde meydana geldi.

İzmir yönüne gitmekte olan İveco marka 10 ASC 395 kamyonet, 10 HA 315 plakalı otomobille çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1 yaralı ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.