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İstanbul kara teslim oldu! Araçlar yolda kaldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkisin artmasıyla çok sayıda kaza meydana geldi.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 21:17
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Levent'te bir İETT aracı, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kaldırıma çıkan araç, bölgede trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Eyüpsultan'da bir çöp toplama aracı yağışın etkisiyle yolda kaldı. Araç vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılmaya çalışıldı.

Göktürk Mahallesi'nde ara sokak ve caddeler karla kaplandı. Sürücüler, kaygan zeminde ilerlemekte zorlandı. Kağıthane'de maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Bayrampaşa ve Mecidiyeköy'de de yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kar yağışından dolayı görüş mesafesi düştü. Araçlar köprüde güçlükle ilerledi.

Ümraniye'de akşam saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı, trafikte ilerlemeyi zorlaştırdı.

Maltepe Fındıklı'da da yoğun yağış nedeniyle bir İETT aracı, minibüse çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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