İstanbul Kırmızısı konusu nedir? İstanbul Kırmızısı filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan İstanbul Kırmızısı filmi 2 Mart 2017 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 10 hafta boyunca vizyonda kalan İstanbul Kırmızısı filmi 504.765 seyirci tarafından izlendi. Gişeden elde edilen gelir ise 6.391.157,89 TL olarak açıklandı. İstanbul Kırmızısı filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

İSTANBUL KIRMIZISI KONUSU NEDİR?

Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş eski bir yazardır. Her şeyi bırakarak Londra’ya yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar. Yıllar sonra İstanbul’a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris, Londra ve Berlin’de geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul’dadır. Deniz doğup büyüdüğü şehirdeki çocukluk anıların anlattığı bir kitap yazmıştır.

Orhan’ın İstanbul’daki işi, yayınlanmadan önce kitaba son dokunuşları yapmaktır. Uzun yazışmalardan sonra İstanbul’da buluşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan’ın gelişi ve Deniz’in ortadan kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli bir soruşturma başlatılır. Herkes Deniz’in bir daha geri dönmeyeceğinden endişelidir. Bu sırada, Orhan, Deniz’in kitabında anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder. Görünen odur ki Deniz’in gizemli yaşamı ortadan kayboluşuyla birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir.

İSTANBUL KIRMIZISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

İstanbul Kırmızısı filminin başrollerinde Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Serra Yılmaz, Zerrin Tekindor, Cemre Ebuzziya, Selim Bayraktar, Reha Özcan, Ayten Gökçer, İpek Bilgin, Yelin Bilgin, Çiğdem Selışık Onat, Şerif Sezer, Nergis Öztürk, Rıza Kocaoğlu, Tayfun Sav, Yunus Albayrak yer alıyor.