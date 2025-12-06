İstanbul kritik organizasyonlara ev sahipliği yapacak! Bakan Yumaklı: Türkiye suyun başkenti olacak

Bakan Yumaklı, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 19. Dünya Su Kongresi kapsamında Türkiye Pavilyonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin 2027'de Dünya Su Kongresi'ne ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Fas'taki devir teslim törenine katıldığını belirten Yumaklı, şunları ifade etti:



"Biz de 2027 yılında yapılacak olan 20. Dünya Su Kongresi'nin İstanbul'da yapılacak olması sebebiyle bayrağı Fas'tan almaya geldik. Fas Bayındırlık ve Su Bakanı ile görüştük. Hem Fas'taki uygulamaları hem de bu kongre kapsamında konuşulanları kendileriyle istişare ettik."

- "TÜRKİYE SUYUN BAŞKENTİ OLACAK"

Türkiye'nin önümüzdeki iki yıl boyunca uluslararası ölçekte kritik organizasyonlara ev sahipliği yapacağına işaret eden Bakan Yumaklı, bunların ülkenin su ve tarım diplomasisindeki rolünü güçlendireceğini vurguladı.

Bakan Yumaklı, şunları aktardı:

"Malum 2026'nın Kasım ayında COP 31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı) Türkiye'de olacak. Aynı şekilde mayıs ayında İstanbul Su Forumu yine İstanbul'da düzenlenecek. 2027'de de 20. Dünya Su Kongresi İstanbul'da düzenlenecek. Yani Türkiye suyun başkenti olacak."

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle yeni su yönetimi yaklaşımlarının zorunlu hale geldiğini belirten Yumaklı, Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel çerçevede politikaları şekillendiren bir ülke olacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"İklim değişikliğinin etkilediği bir coğrafyada bulunmamız hasebiyle hem yeni teknolojileri hem de yeni anlayışları, yeni yaklaşımları, yeni politikaları mutlaka ama mutlaka bizim hem önderlik ediyor hem de uyguluyor olmamız gerekir."

-"Türkiye suya dair tüm uluslararası platformlarda etkin rol alacak"

Suyun artık uluslararası ilişkilerde belirleyici bir unsur haline geldiğini söyleyen Yumaklı, Türkiye'nin bu alanda daha etkin bir konuma yöneldiğini kaydederek, "Su konusunun hem ülkeler arasındaki ilişkileri hem de bu bağlamda bölgeler arasındaki ilişkileri bile etkileyebilecek bir konuma geldiği aşikâr. Dolayısıyla Türkiye bütün dünyada artık suya dair ne varsa bu ortamların tamamında etkin bir şekilde rol alacak." diye konuştu.

Türkiye'nin bilgi ve deneyim paylaşımını sürdüreceğini söyleyen Yumaklı, uluslararası toplantıların bu süreçte kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek dünyadaki uygulamalar konusunda gerekse Türkiye'deki uygulamalar konusunda, belli bir noktaya gelmesi aşamasında da hem bilgilerini hem de tecrübelerini aktarmış olacak ve yeni politika ve teknolojileri de Türkiye'de uygulamak için bu ortamların tamamını yakından takip ediyor olacağız."

Tarım ve su politikalarında uzun vadeli vizyonun sürdürüldüğünü belirten Bakan Yumaklı, Türkiye'nin bu alandaki küresel sorumluluğunu vurgulayarak, "Biz özellikle tarımın uluslararası boyuttaki her türlü konusunda varız ve hayatın en önemli kaynağı olan suyun da her noktasında olmaya devam edeceğiz. Netice itibariyle ülkemizin bu manada bir tarım vizyonu, su vizyonu var. Bunların hem ülkeye hem de dünyaya uygulamalarını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız inşallah."

Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası toplantıların önemine ilişkin sözlerini şöyle tamamladı:

"2026 yılı COP 31, İstanbul Su Forumu, 2027 Dünya Su Kongresi hem ülkemizin hem de tarım ve su diplomasisi açısından son derece önemli sonuçlar doğuracaktır. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."