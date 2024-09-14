İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2024 Cumartesi / 11 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul Maltepe'de asayiş uygulaması

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 08:18 - Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de asayiş uygulaması
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 5 mahallede gün boyunca asayiş denetimlerinde bulundu.

Suçun önlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, hak ve hürriyetlerin korunması ile yasak olan her türlü silah, uyuşturucu, patlayıcı maddenin tespit edilmesini ve aranan şahısların yakalanmasını amaçlayan uygulama kapsamında 140 personel görevlendirildi.

Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu, ve Zümrütevler mahallelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 175 umuma açık yer ve 35 park denetlendi, 2 bin 517 araç ile 1211 motosiklet kontrol edildi, 11 bin 196 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

Gece saatlerinde de devam edecek olan denetimler kapsamında 18 kişiye de çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 17 bin 586 lira idari para cezası verildi.

Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.