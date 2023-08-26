İstanbul Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Maltepe Belediyesinden su tanklarının gönderildiği alanda bazı vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bir polis helikopteri yangının etkili olduğu alana yönelik incelemelerde bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.





İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının söndürüldüğünü belirterek, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.