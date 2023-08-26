İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Güncel

İstanbul Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:35 - Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
ABONE OL

Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Maltepe Belediyesinden su tanklarının gönderildiği alanda bazı vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bir polis helikopteri yangının etkili olduğu alana yönelik incelemelerde bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.


İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının söndürüldüğünü belirterek, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.