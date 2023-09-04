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İstanbul Maltepe'de orman yangını çıktı

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de orman yangını çıktı

HABERİN
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Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Havadan helikopter yardımıyla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

Yangının çıktığı alanın yakınında bulunan bazı evlerin çatısına sıçrayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 14.32'de çıkan yangına ekiplerin 14.35'te havadan ve karadan müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 helikopter, 70 personelle itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

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