İstanbul Maltepe'de oy sayımı durduruldu
Maltepe'de oy sayımı durduruldu. Hakimler ilave terminallerin iptaline ve bu terminallerde sayılan oyların iptaline karar verdi. Oy sayımı sabahtan itibaren devam edecek.
İstanbul Maltepe'de oy sayımı durduruldu. Hakimler ilave terminallerin iptaline ve bu terminallerde sayılan oyların iptaline karar verdi. Oy sayımı sabahtan itibaren devam edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.