İstanbul Medipol Üniversitesi, 'Gazze'de Umut, Dünyada Sessizlik' paneli düzenledi

İstanbul Medipol Üniversitesi Mediapol Medya ve Gazetecilik Kulübü, 27 Kasım 2025 tarihinde Kavacık Güney Kampüsünde 404 No'lu Amfide 'Gazze'de Umut, Dünyada Sessizlik' başlıklı paneli Saat 10.00 – 14.30 arasında gerçekleştirdi. İki oturumdan oluşan panelde ilk oturumda gazeteciler söz alarak ikinci oturumda ise aktivistler ve sivil toplum temsilcileri yer aldı. Düzenlenen etkinlikte akademisyenler, gazeteciler ve aktivistler Gazze'deki insani durum, medya temsilinin sınırları ve uluslararası kamuoyunun tepkisizliğini tartıştı.

Panelin açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan gerçekleştirdi. Ardından Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof Dr. Yusuf Özkır selamlama konuşmasıyla programın anlam ve önemine değindi. Panellerin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Esra Oğuzhan ve Prof. Dr. Bekir Berat Özipek yönetti.

PANELE KATILAN KONUŞMACILAR

Panelin ilk oturumunda Hacer Haniç, Betül Soysal Bozdoğan, Türker Akıncı, Murat Özer; batı medyasındaki dezenformasyon, algı yönetimi ve savaş gazeteciliği hakkındaki görüşlerini belirtti.

Panelin ikinci oturumunda ise Sümeyye Sena Polat, Dilek Tekocak, Mustafa Özbek; vicdan filosu deneyimleri, insani yardım çalışmaları ve küresel vicdan konusundaki görüşlerini dile getirdi. Ardından Medipol Üniversitesi'nin filistinli Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alrantisi ve filistinli gazetecilik bölümü öğrencisi Leen Maved Gazze'deki yaşanan insani dramı ve kendi yaşadıkları olayları anlatarak paneli sonlandırdılar.

Panele katılan konuşmacılara Mediapol kulüp başkan Beyzanur Sağlam, başkan yardımcıları Delfin Serra Cırık ve Muhammed Coşkun, İletişim fakültesi dekanı Ali Büyükaslan'la katılım belgelerini takdim ederek toplu fotoğraflar çekildi.