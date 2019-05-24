İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock kullandığı tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli Gaziantep, Bursa, Ankara, Hatay, Mersin, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya ve Van illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 10 şüpheli şahsın yurt dışına çıkmış olduğu tespit edilirken, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.