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Güncel

İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 08:00 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekipler çalışmasında, nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karışan, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütlerine mensup şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 4 ayrı organize suç örgütüne mensup zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 51 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • organize suç örgütü
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