İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon

DHA 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:31 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde 42 adrese internet üzerinden dolandırıcık yaptığı tespit edilen 4'ü çocuk 59 kişilik çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT'den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek hesapları boşaltarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4'ü çocuk 59 kişiden, Çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince adreslere yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi. Ekiplerce gerçekleşen operasyonlara özel hareket polis, Çocuk Şube ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Öte yandan, Gaziosmanpaşa'da bulunan lüks bir rezidansa, Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binaya ve Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binaya düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.