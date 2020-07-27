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İstanbul merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 43 tutuklama

İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 61 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:48
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İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün doğu illerinden aldığı yabancı uyruklu kişileri kara yollarını kullanarak Avrupa'ya kaçırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aralarında suç örgütünün elebaşı M.B'nin de bulunduğu 61 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 43'ü tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında sürdürülen takip sırasında düzenlenen 17 ara operasyonda da 30 kişinin yakalandığı ve 23 araca da el konulduğu bildirildi.

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