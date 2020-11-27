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İstanbul merkezli 14 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AA27 Kasım 2020 Cuma 07:16 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 07:16
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İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da farklı ilçelerde 14 adreste 13 şüphelinin yerini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 13 ilde de 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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