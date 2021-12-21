İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

DHA 21 Aralık 2021 Salı 11:08 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 11:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 kişiyi yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sahte fuhuş ihbarlarıyla başlattıkları soruşturmaların, asılsız deliller üreterek kamuoyunda 'Sözde Askeri Casusluk' soruşturmasına çevrilmesini sağlayan ve şahıslar hakkında bu suçtan mahkumiyet kararları verilmesine neden olan örgüt güdümündeki eski kamu görevlilerine yönelik çalışma başlatılmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyon neticesinde 8 kişinin örgüte üyelik kapsamında tutuklu olduğu belirlendi. 11 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon ise sürüyor.