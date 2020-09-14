İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2020 Pazartesi / 26 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4958
  • EURO
    8,8992
  • ALTIN
    469.273
  • BIST100
    1107.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Güncel

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Firari 21 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA14 Eylül 2020 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:04
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül'de İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, 13'ü sivil mahrem imam, 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişiden 23'ü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Firari 21 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.