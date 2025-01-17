İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada 28 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgütsel tekniğe uygun arandığı, haklarında örgüte ait yurtta klavye sınavlarına çalıştığına dair tanık beyanı olduğu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlendi.

Polis ekipleri, halen aktif görevde olan zabıt katibi, öğretmen ve uzman tabip ile KHK ile resen emekli edilen 3. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 28 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.



İstanbul ve Çankırı'da düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.



Ekiplerin, 10 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.