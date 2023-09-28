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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün mali yapılanmasında yer alan, kapatılan Bank Asya'yı fonladıkları tespit edilen ve örgüt üyeleriyle gerçekleştirdikleri para trafiği MASAK raporuna yansıyan 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda şüphelilerin Bank Asya'yı fonladıklarına dair tespitler olduğu, MASAK raporunda ise örgüt mensubu olan zanlılara para transferi yapıldığını belirleyen ekipler, HTS incelemesinde ise örgüt mensuplarıyla irtibatlı ve çatı yöneticileriyle kayıtlarının bulunduğunu tespit etti.

Örgüte ait televizyon kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini de iptal ettiği anlaşılan şüphelilerin yakalanması için ekipler, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • FETÖ/PDY operasyonu
  • Bank Asya
  • mali yapılanma

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