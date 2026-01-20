İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da bir iş adamı, iddiaya göre ekonomik sıkıntıya düşünce tefecilere başvurdu. Yüksek faizli borç para aldığı tefecilere borcunu bir süre sonra ödeyen şahıs, şebekenin elinden kurtulamadı. İddiaya göre yüksek faizli aldığı borçlarını ödemesine rağmen tefeciler; 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını şahıstan zorla aldı.

Taşınır ve taşınmaz varlıkları elinden alınan kişi, Anadolu Adliyesine giderek tefecilerden şikayetçi oldu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele polisi, tefecileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; müştekinin, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle şüphelilerden faizle borç para aldığı, borçlarını ödemesine rağmen 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 adet aracının şüpheliler tarafından elinden alındığı yönündeki beyanları üzerine zanlıların yakalanması için bu sabah 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya ve Iğdır illerini de kapsayan 3 ilde, örgütlü tefecilik suçuna yönelik yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.