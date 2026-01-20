İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2896
  • EURO
    50,6411
  • ALTIN
    6568.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Güncel

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Tefecilerin borcunu ödemesine rağmen iş adamanın elinden 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını zorla aldıkları iddia edildi.

IHA20 Ocak 2026 Salı 09:16 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

İstanbul'da bir iş adamı, iddiaya göre ekonomik sıkıntıya düşünce tefecilere başvurdu. Yüksek faizli borç para aldığı tefecilere borcunu bir süre sonra ödeyen şahıs, şebekenin elinden kurtulamadı. İddiaya göre yüksek faizli aldığı borçlarını ödemesine rağmen tefeciler; 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını şahıstan zorla aldı.

TEFECİLER TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Taşınır ve taşınmaz varlıkları elinden alınan kişi, Anadolu Adliyesine giderek tefecilerden şikayetçi oldu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele polisi, tefecileri teknik ve fiziki takibe aldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİLİK OPERASYONU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; müştekinin, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle şüphelilerden faizle borç para aldığı, borçlarını ödemesine rağmen 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 adet aracının şüpheliler tarafından elinden alındığı yönündeki beyanları üzerine zanlıların yakalanması için bu sabah 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

21 GÖZALTI

İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya ve Iğdır illerini de kapsayan 3 ilde, örgütlü tefecilik suçuna yönelik yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

  • tefecilik operasyonu
  • istanbul merkezli
  • şüpheliler yakalandı

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.