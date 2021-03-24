İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2021 Çarşamba / 11 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9811
  • EURO
    9,4663
  • ALTIN
    443.151
  • BIST100
    1392.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 3 ilde uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu
Güncel

İstanbul merkezli 3 ilde uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu

Uluslararası siber dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5 kişi yakalandı.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:21
ABONE OL

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuveyt merkezli bir bankanın, Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş birlikçilerinin kurumsal hesaplarına 25 milyon avro ile 17 milyon dolar gönderdiği, ancak bu transferlerin dışında Türkiye'deki kurumsal firmanın hesabına havale edilen 519 bin 140 avronun bilgileri dışında aktarıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin, bankanın bilişim sistemine girerek 519 bin 140 avroyu Türkiye'deki söz konusu firmanın hesabına havale ettiğini ve gayrimenkul almaya çalıştığını belirledi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 5'ini yakaladı.

Zanlılardan 3'ünün ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.