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İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 54 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Haziran 2026 Salı 09:29 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 54 şüpheli gözaltında
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 54 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

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