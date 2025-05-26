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İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu: 56 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 36 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 56 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu: 56 kişi adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Bu arada soruşturmada "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edildi.

56 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay/uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 56'sı operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

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