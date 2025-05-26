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İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu: 60 muvazzaf asker için tutuklama talebi

İstanbul merkezli 36 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye getirilen aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu muvazzaf 60 asker tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu: 60 muvazzaf asker için tutuklama talebi
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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

60 MUVAZZAF ASKER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli 60 muvazzaf asker, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 2 şüphelinin ise savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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