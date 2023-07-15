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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan, Bank Asya hesabına destek veren, FETÖ'nün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan aranan ve ülkeye gelen yabancı öğrencilere maddi kaynak sağlayan şüphelileri tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Konya, Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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