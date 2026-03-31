İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4885
  • EURO
    51,0687
  • ALTIN
    6508.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 32 zanlıdan 16'sı tutuklandı
İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 32 zanlıdan 16'sı tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

AA31 Mart 2026 Salı 11:25 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Mart'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 16 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, zanlıların organize şekilde "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden "kapalı devre" diye tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkanı gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlenmişti.

Ekiplerce İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da 27 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmıştı. Devam eden çalışmalarda 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da banka soygunu: Silahlı saldırgan ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.