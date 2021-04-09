İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Nisan 2021 Cuma / 27 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1381
  • EURO
    9,7163
  • ALTIN
    458.567
  • BIST100
    1416.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 5 ilde büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
Güncel

İstanbul merkezli 5 ilde büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik 'organize suç örgütü' operasyonu başlatıldı.

AA09 Nisan 2021 Cuma 07:02 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 07:08
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.